Депутат ГД обратилась в ФАС с просьбой проверить цены на школьные тетради

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому и попросила проверить цены на рабочие тетради для школьников на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

"Прошу Вас <...> поручить проведение комплексной проверки на предмет нарушения антимонопольного законодательства при реализации учебных рабочих тетрадей посредством агрегаторов информации о товарах (услугах), в частности, установления завышенной цены на учебные рабочие тетради, и в случае подтверждения принять необходимые меры реагирования", – указано в письме, которое Лантратова опубликовала в своем телеграм-канале.

Она добавила, что во время мониторинга различных агрегаторов удавалось находить тетради, которые соответствовали по содержанию и ранее найденным, однако продавались с разницей в цене в тысячу рублей.

"Так, стоимость рабочей тетради по русскому языку в разных магазинах на одном из маркетплейсов различается в шесть раз", – подчеркнула Лантратова.

По ее словам, в скором времени у российских школьников начнется учебный год и многие семьи в связи с этим сталкиваются с расходами, однако произвольное увеличение стоимости рабочих тетрадей может ухудшить финансовое положение семьи еще больше.

"При этом согласно данным опроса ВЦИОМ, приведенного в 2018 году, приобретение рабочих тетрадей в большинстве случаев ложится на плечи родителей: 80% мам, чьи дети используют их в учебе, указали, что по всем необходимым предметами покупают тетради сами", – указано в письме депутата.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать в РФ социально-важный перечень товаров и принадлежностей для школы, которые будут доступны для покупки по минимальной цене или в рамках социальной помощи. Соответствующее обращение было направлено на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.



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