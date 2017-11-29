Ученые выяснили точный возраст гробницы Христа в Иерусалиме

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Ученые вычислили возраст гробницы в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где по преданию был погребен Иисус Христос. По словам археологов, им удалось установить, что эта гробница была построена во времена императора Константина − спустя 300 лет после евангельских

событий. Об открытии сообщает журнал National Geographic.

Как пояснила руководитель раскопок из Национального технологического университета Афин Антония Моропулу, обнаруженные в гробнице образцы цемента "не только помогли найти следы самого первого ее варианта, но и подтвердить, что она несколько раз обновлялась и перестраивалась в последующие столетия".

Традиционно считается, что гробницу Христа в начале IV века обнаружила мать Константина Великого − императрица Елена. Впоследствии вокруг возник храмовый комплекс, просуществовавший семь столетий и разрушенный арабскими завоевателями в начале XI века.

Отвоевав Иерусалим у арабов, крестоносцы восстановили ряд храмовых построек и воздвигли храм Воскресения Христова в том виде, в котором он известен и поныне. Первоначальную усыпальницу длительное время считали исчезнувшей. Тем не менее, по время реставрации храма в 2016 году археологи вскрыли надгробие 1555 года и нашли еще одну, гораздо более древнюю плиту, а также фрагменты фундамента.

Чтобы уточнить датировку этой находки, ученые откололи немного строительного раствора, скреплявшего фундамент и плиту. Замеры показали, что гробница была построена приблизительно в 345 году, то есть во времена правления Константина Великого и его сыновей. Археологи увидели в этом важный аргумент в пользу гипотезы о том, что гробницу могли построить император Константин и его мать.

В то же время, напоминают исследователи, еще нет доказательств, что в пещере под плитой на самом деле похоронили Христа, так как большая часть пещеры до сих пор погребена под средневековыми постройками.