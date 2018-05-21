Ученые обнаружили первого межзвездного "мигранта" в Солнечной системе

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Астрономы впервые нашли неподалеку от Юпитера "межзвездного мигранта". Астероид 2015 BZ509 прилетел в Солнечную систему из межзвездной среды.

До сих пор оставалось неизвестно, как космический объект начал делить орбиту с Юпитером, отмечают ученые. По их словам, если бы астероид появился в Солнечной системе, то должен был бы вращаться вокруг Солнца также, как и другие тела. Однако он двигается против часовой стрелки, сообщается в журнале MNRAS.

Астрономы создали компьютерную модель Солнечной системы и "отправились" в прошлое на несколько миллиардов лет, чтобы выяснить, откуда взялся астероид. Оказалось, что 2015 BZ509 обитал на орбите Юпитера уже в те далекие времена.

Это открытие вызвало противоречие: все объекты Солнечной системы "унаследовали" манеру движения от Солнца, а астероид стал исключением. Тогда ученые поняли, что попасть в систему 2015 BZ509 мог только из межзвездной среды, где его захватило притяжение Юпитера.

Предполагается, что астероид зародился много лет назад, когда Солнце еще находилось в "звездных яслях". Изучение свойств небесного тела поможет понять, из чего создано все, что находится в Солнечной системе.

Ранее амеркианские физики выяснили, что самой плотной формой материи во Вселенной являются протоны. Давление внутри частиц примерно в 10 раз превышает давление в центре нейтронных звезд.