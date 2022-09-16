Специалисты "Роскосмоса" не посетят астронавтический конгресс в Париже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты "Роскосмоса" не смогут посетить Международный астронавтический конгресс в Париже, так как многим участникам отказали в визе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы госкорпорации.
Конкретных имен тех, кто собирался посетить конгресс 18–22 сентября, в пресс-службе не уточнили.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Финляндии приняли в 20 раз меньше заявлений на шенгенскую визу от граждан РФ по сравнению с уровнем 2019 года. По словам руководителя консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннера, мера ограничений является не только эффективной, но и юридически обоснованной.
Кроме того, ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. После отмены мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение.
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