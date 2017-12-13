Названы самые вредные для мужского здоровья виды спорта

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Некоторые виды спорта пагубно влияют на мужскую потенцию, выяснили немецкие ученые из Кельна.

От занятий марафонским бегом падает уровень тестостерона, считают специалисты. Следовательно, это отрицательно сказывается и на либидо, сообщают "Дни.ру".

Самыми опасными оказались виды спорта, связанные с ездой. В частности, на потенцию негативно влияет велоспорт. Врачи рекомендуют спортсменам оснащать свои велосипеды широкими сидушками, а при езде чаще менять позу. Также вредны катание на мотоцикле и верховая езда.

Ранее исследователи из Университета Новой Англии выяснили, что около 3‐6 процентов населения испытывают бесконтрольное сексуальное влечение.