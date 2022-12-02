Москва онлайн покажет, как ученые отвечают на каверзные вопросы на non/fictio№24

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 декабря зрители Москва онлайн увидят интерактивную встречу с научными деятелями "100 вопросов ученым". Популяризаторы науки Артем Оганов, Петр Земсков, Владимир Сурдин, Ирина Пескова будут отвечать на веселые и каверзные детские вопросы о космосе, химии и математике.

Мероприятие пройдет на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№24 в Гостином дворе.

Смотрите прямую трансляцию 4 декабря в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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