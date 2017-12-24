Отреставрированный павильон "Дом культуры" открылся на ВДНХ

Сергей Собянин открыл отреставрированный павильон № 84 "Дом культуры" на ВДНХ. Об этом мэр написал на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

По словам мэра, ВДНХ продолжает развиваться, и работы здесь не прекращаются ни на минуту.

"В "Дом Культуры" ВДНХ вернули жизнь. После реставрации в ДК снова звучит детский смех. Вчера поздравляли там ребят с наступающим Новым годом. Надеюсь, это место снова станет культурным центром парка", – написал Собянин.

Он отметил, что за свою 60-летнюю историю "Дом культуры" не изменил своего назначения.

"Единственное, он, конечно, пришел в значительную ветхость. Мы провели реставрацию, и сегодня здесь снова жизнь", – заключил мэр.