Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство Москвы ушло в отставку. Указ об этом подписал Сергей Собянин, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Правительство продолжит осуществлять свои полномочия до формирования нового состава.

Другим указом Сергей Собянин освободил от должности префектов административных округов Москвы. На них также возложили обязанности по ранее замещаемым должностям до назначения новых глав округов.

Кроме того, от должностей освободили руководителей органов исполнительной власти столицы, руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы и начальника второго управления правительства города. В соответствии с указом мэра, на них было возложено исполнение обязанностей по ранее замещаемым должностям. Освобождение от должностей коснулось и первых замруководителей органов городской исполнительной власти, первых заместителей и замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

18 сентября Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы. Торжественная церемония инаугурации столичного градоначальника проходила в концертном зале парка "Зарядье". С официальным вступлением в должность мэра позравил Владимир Путин. Глава государства отметил, что москвичи вновь оказали Собянину поддержку и доверие.