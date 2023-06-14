Свыше 1 200 компаний Москвы воспользовались программой поточных поручительств – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 1,2 тысячи столичных компаний воспользовались программой поточных поручительств для кредитования с сентября, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступает поручителем по кредитам и банковским гарантиям, когда у предпринимателя не хватает средств для залога. Например, мы видим, что бизнес может быть успешным и прибыльным, но собственнику нечего предложить банку в залог", – поделился мэр.

Тогда, продолжил он, фонд покрывает поручительством до 70% от суммы займа. Бизнесмен получает кредит сразу после решения банка, без проведения дополнительной оценки. Все эти мероприятия осуществляются в ускоренном порядке.



По словам Собянина, сейчас поточные поручительства являются одной из самых эффективных мер финансовой поддержки предпринимателей. Один рубль, вложенный государством в фонд, привлекает в экономику малого и среднего бизнеса 34 рубля.



После создания программы предприниматели привлекли свыше 9 миллиардов рублей кредитов. В первую очередь они идут на самые главные нужды: зарплаты, закупку сырья и материалов.



Например, компания "АрктиЛайн" взяла кредит на разработку моделей детской одежды. Для реализации проекта ей следовало приобрести новые ткани, фурнитуру и оборудование. А фирма "КОНКРИМ", выпускающая скамейки, цветочницы, качели и велопарковки, получила кредит на проект в центре Москвы.



Ранее Собянин рассказал, что столичные заводы увеличивают производство не только готовых изделий, но и комплектующих. Это связано с ростом спроса на российские разработки.

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