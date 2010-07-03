Парки Москвы за зиму посетили 35 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 35 миллионов человек посетили столичные парки минувшей зимой. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.

"В пятерку самых популярных вошли Парк Горького, "Сокольники ", Измайловский парк, "Зарядье" и Парк Победы", – написал мэр.

Ранее градоначальник предложил москвичам принять участие в составлении летней программы в столичных парках.

Голосование ведется на портале "Активный гражданин". Пользователям нужно ответить, какие кружки и секции необходимо открыть летом в городских парках? Среди предложенных вариантов – танцы, йога, беговые тренировки, занятия на уличных тренажерах, скандинавская ходьба, иностранный язык, летние читальни.