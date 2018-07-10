Собянин открыл новый парк "Братеевская пойма"

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин открыл новый столичный парк "Братеевская пойма". Мэр напомнил, что район Братеево вошел в состав Москвы почти 60 лет назад, но до сих пор крупных работ по благоустройству Братеевской поймы не проводилось.

Мэр посетил бейсбольную игру на новой площадке, которую открыли в парке.

"Помимо бейсбольного поля здесь много чего еще: и волейбольное, и футбольное поле, площадки для воркаута. Вообще это спортивный парк, один из лучших спортивных парков Москвы. 80 га благоустроенного пространства. Помимо этого, рядом еще каскадные пруды - там порядка 50 га", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что новую зеленую зону можно сравнить с Парком Горького по площади, однако, по словам Собянина, "Братеевская пойма "насыщена спортивными первоклассными сооружениями".

На поле шла игра команд юниоров. Вице-президент Федерации бейсбола России Вадим Ветров поблагодарил мэра за новую спортплощадку. Кроме того, он отметил высокие результаты московских команд.

Собянин, в свою очередь, выразил надежду, что поле поможет юным спортсменам добиться новых успехов.

Какими видами спорта можно заняться в новом парке "Братеевская пойма"?



Парк "Братеевская пойма" площадью 190 гектаров расположен на правом берегу Москвы-реки. Благоустройство началось в июле 2017 года. Концепция парка была разработана с учетом мнения горожан, проголосовавших на портале «Активный гражданин».Мероприятия по благоустройству стартовали там в июле прошлого года и завершились в мае нынешнего. Работы охватили территорию площадью 82,2 гектара, так как остальная часть парка занята лесным массивом.

При разработке проекта нового парка отдыха в Братеевской пойме учли пожелания, оставленные жителями столицы на портале "Активный гражданин". В частности, москвичи высказались за парк с выраженным спортивным и экологическим уклоном. Они также проголосовали за дополнительное озеленение парковой зоны лиственными и хвойными деревьями.

Согласно проекту, главной особенностью парка "Братевская пойма" стало бейсбольное поле, выполненное по всем правилам: в форме бриллианта, с покрытием из теннисита и газоном. На этом поле уже проводятся тренировки любительского бейсбольного клуба "Спартак" и матчи Московской любительской бейсбольной лиги.

Кроме того, на берегу Москвы-реки появилось десять пирсов и 14 спусков к воде для любителей рыбалки. В парке также проложили экологическую тропу со стендами, на которых размещены сведения о местной флоре и фауне. В ходе работ по озеленению специалисты высадили 1,8 тысячи деревьев и 13,3 тысячи кустарников. На территории парка также создали 170 тысяч квадратных метров газонов и 1,5 тысячи квадратных метров цветников.

Чтобы посетители могли легко ориентироваться и безопасно гулять по парку в вечернее время, там установили 18 информационных щитов, 546 опор освещения и систему видеонаблюдения. По замыслу столичных властей, новый парк "Братеевская пойма" станет популярным местом отдыха для жителей всего юго-востока Москвы.