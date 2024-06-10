Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал закон о штрафах за реконструкцию офисов под жилье в нарушение требований по использованию земельных участков. Соответствующий документ размещен на портале мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что за переоборудование нежилых помещений для для постоянного или временного проживания будет предусмотрен штраф на граждан в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, на должностных лиц – от 1 до 1,5%, а на юридических лиц – от 2 до 3%.

Однако, если кадастровая стоимость объекта не установлена, санкции составят от 3,5 до 4,5 тысячи рублей для граждан, от 35 до 45 тысяч рублей на должностных лиц, а также от 500 до 900 тысяч рублей на юрлиц.

Если правонарушение не будет устранено в течение 270 дней либо в случае повторного нарушения, размеры штрафов дополнительно повышаются на 1–2% от кадастровой стоимости либо на суммы от 500 до 100 тысяч рублей, в зависимости от категории нарушителя.

Ранее стало известно, что городские власти с января по март 2024 года выделили застройщикам 91 земельный участок для возведения жилья, социальных объектов и транспортной инфраструктуры. Объекты, по словам заммэра Владимира Ефимова, возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.

