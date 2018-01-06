Собянин отметил итоги программы капремонта в ушедшем году

6 января, 12:33
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Свыше 20 миллионов квадратных метров жилья удалось отремонтировать в столице в 2017 году в рамках программы капремонта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Мэр также подчеркнул, что по программе заменили рекордное число лифтов в многоквартирных домах.
"Новая программа капремонта идет очень непросто, тем не менее в 2017-м мы сделали капремонт жилых домов общей площадью 21 миллион квадратных метров. Заменили рекордное количество лифтов − около 5 тысяч", − написал мэр столицы. "К тому же освободили от взносов на капремонт пожилых москвичей и участников программы реновации", − добавил он.
Новая программа капремонта идет очень непросто, тем не менее в 2017-м мы сделали капремонт жилых домов общей площадью 21 млн кв м. Заменили рекордное количество лифтов - около 5 тыс. К тому же освободили от взносов на капремонт пожилых москвичей и участников программы реновации.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 января 2018 г.
По данным Интерфакса, программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах в столице рассчитана на 30-летний срок − с 2015 по 2044 год. Уточняется, что в нее включены более 31 тысячи многоквартирных домов, где число квартир составляет три и более. Исключением стали лишь те дома, которые были признаны аварийными и подлежат сносу или реконструкции.
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