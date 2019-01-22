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09:18

ЕМИАС заработала в НИИ скорой помощи имени Склифосовского

медицина

09:18

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

НИИ скорой помощи имени Склифосовского стал первым стационаром, где внедрили единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Пока речь идет о пилотном запуске ЕМИАС. В настоящее время программа обеспечивает автоматизированное ведение пациента с момента его поступления и до выписки. Отныне у врачей есть возможность оптимизировать процесс госпитализации. Кроме того, налажено взаимодействие лечебных и диагностических отделений.

В планах подключение к программе отделений реанимации. Когда это произойдет, в стационаре завершится процесс формирования полной электронной истории болезни пациента. На базе НИИ также хотят разработать концепцию мобильного автоматизированного рабочего места для медицинского регистратора, медсестры и врача.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, выбор НИИ имени Склифосовского не случаен. Накопленный в стационаре опыт поможет предусмотреть все особенности ведения пациента в многопрофильной клинике. В дальнейшем запуск ЕМИАС в других больницах Москвы облегчит взаимодействие медицинских учреждений.

Как отметил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, сейчас в системе работает свыше двух тысяч НИИ. К системе подключены приемные, диагностические и лечебные отделения, лаборатории и операционные.

Запущенная в 2011 году ЕМИАС объединяет работу более чем 600 организаций системы здравоохранения Москвы. Вся информация о работе городских поликлиник, которую агрегирует система, поступает в Ситуационный центр. Вскоре в ЕМИАС внедрят лабораторный сервис, который позволит оформлять электронные назначения на исследования.

Ранее сообщалось, что в 2019 году столичные поликлиники начнут выдавать электронные больничные листы. До апреля будет проведен пилотный проект на базе двух медицинских организаций – взрослой и детской.

медицина

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