Трейлер экшен-триллера "Заложники" с Лиамом Нисоном появился в Сети

В Сети появился первый трейлер экшен-триллера "Заложники", в котором сыграл британский актер Лиам Нисон. Картина выйдет в российский прокат 24 августа 2023 года.

Режиссером фильма выступил Нимрод Антал, известный по сериалу "Очень странные дела" и ленте "Хищники". В "Заложниках" также снялись Джек Чемпион ("Мстители: Финал"), Эмбет Дэвидц ("Список Шиндлера"), Мэттью Модайн ("Темный рыцарь: Возрождение легенды") и другие актеры.

По сюжету главный герой, отвозя детей утром в школу, обнаруживает бомбу в своей машине. Чтобы выжить, ему придется следовать инструкциям, которые неизвестный отдает по телефону. Есть лишь одно правило – не покидать машину. Герою придется испытать себя на прочность и нарушить все правила, если он хочет, чтобы его дети остались в живых.

Ранее стриминговый сервис Hulu показал первый трейлер восьмого сезона научно-фантастического комедийного мультсериала "Футурама". Предстоящий сезон станет первым после десятилетнего перерыва. Его выход запланирован на 24 июля этого года.

До этого стало известно, что в новом фильме Ридли Скотта "Наполеон" происхождение полководца и его восхождение на императорский престол будет показано через призму аддиктивных отношений с женой и настоящей любовью Жозефиной де Богарне, роль которой исполнила Ваннесса Кирби. Хронометраж картины составит 2 часа 27 минут.