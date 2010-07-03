Опубликован трейлер сериала "Чернобыль"

Телесеть HBO на своем канале в YouTube показала трейлер мини-сериала "Чернобыль". Премьера картины в США и Великобритании намечена на 6 мая.
Историю аварии на Чернобыльской атомной электростанции расскажут в пяти эпизодах. Первого замдиректора Курчатовского института, ликвидатора последствий аварии Валерия Легасова сыграет Джаред Харрис, известный по роли профессора Мориарти в фильме "Шерлок Холмс: Игра теней".
Роль заместителя главы совета министров СССР Бориса Щербины досталась Стеллану Скарсгарду, сыгравший ученого Эрика Селвига в фильмах вселенной Marvel.
А режиссером сериала стал Йохан Ренк. Прежде он работал над проектами "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".
Взрыв четвертого энергоблока на ЧАЭС произошел 26 апреля 1986 года. Он стал крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики.
Общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров, а в Белоруссии – около 46,5 тысячи квадратных километров. В результате ЧП пострадали и 19 российских регионов с населением 2,6 миллиона человек.
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