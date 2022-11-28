Джеймсу Кэмерону приснилась идея создания "Аватара" в 19-летнем возрасте

Фото: AP Photo/Nick Perry

Американский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что первые идеи, которые впоследствии легли в основу "Аватара", пришли к нему во сне в 19-летнем возрасте. Об этом он сообщил в интервью журналу GQ, которое цитирует "Газета.ру".

По словам режиссера, еще 50 лет назад ему приснился биолюминесцентный лес с деревьями, похожими на оптоволоконные лампы, рекой, в которой светились биолюминесцентные частицы, фиолетовым мхом на земле, который загорался, когда по нему ходили.

"И эти виды ящериц, которые выглядели не особенно примечательно, пока не взлетали. И тогда они превращались в эти вращающиеся веера, вроде живых фрисби, они падали и на что-то приземлялись. Это все было во сне", – сказал Кэмерон.

Он признался, что проснулся очень взволнованным и зарисовал все, что увидел. По словам режиссера, у него действительно есть рисунок, который спас его примерно от 10 судебных исков.

"В любом успешном фильме всегда найдется какой-нибудь урод с фольгой под париком, который думает, что вы стянули эту идею из его головы. А оказалось их 10 или 11. И поэтому я показал им этот рисунок, который нарисовал, когда мне было 19 лет и я учился в Фуллертонском колледже, и сказал: "Видите это? Видите эти светящиеся деревья? Видите эту светящуюся ящерицу, которая вращается, она оранжевая? Видите лиловый мох?" И они все отвалили", – подчеркнул Кэмерон.

2 ноября на YouTube опубликовали новый трейлер второй части фильма "Аватар". На кадрах показали главных героев первой части картины – бывшего морпеха Джейка Салли, которого сыграл актер Сэм Уортингтон, и его возлюбленную Нейтири, чью роль исполнила Зои Салдана.

Позже Кэмерон заявлял, что третья картина франшизы "Аватар" может стать последней. Режиссер считает, что, если проект станет невыгодным, он откажется от дальнейшего производства. Изначально планировалось представить зрителям пять частей фильма.

Вышел трейлер новой части "Аватара"

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