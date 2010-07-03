Сын Чарли Чаплина приехал в столицу

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Сын легенды киноискусства Чарли Чаплина Юджин прилетел в Москву с визитом по просьбе фонда Спивакова. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По словам Юджина Чаплина, он уже не первый раз посещает столицу России.

"Каждый раз люди принимают очень тепло, и я удивлен, насколько хорошо русские знают о моем отце, и все воспринимают меня доброжелательно и с интересом", – заявил сын прославленного комика.

Фонд Владимира Спивакова ранее организовал в столице фестиваль "Москва встречает друзей". Юджин Чаплин – его почетный гость и обладатель приза "Милосердие".

Ранее стало известно, что кинотеатр "Соловей" завершит свою работу показом фильма Чарли Чаплина "Великий диктатор". Картина известного комикса символично закольцует историю киноцентра, поскольку именно с ее показов началась история "Соловья".

