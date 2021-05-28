Региональные театры приедут в Москву на фестиваль "Фабрика Станиславского"

Фото: Ксения Угольникова
Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" пройдет в столичном регионе с 2 по 10 июня. Основной площадкой конкурсной программы станет Московский Губернский театр, также показы пройдут в городах Подмосковья – Серпухове, Королеве, Ногинске.
Программу составят показы спектаклей театров из семи регионов России: Москвы, Твери, Рязани, Иванова, Новосибирска, Петрозаводска и Новокуйбышевска, а также образовательная программа для студентов театральных вузов страны – практические занятия, лекции и мастер-классы ведущих специалистов российского театра.
Фестиваль создан по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова и проводится при поддержке министерства культуры области. Его основная идея – собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, убежденных в том, что "система Станиславского", его учение значимы для современного театра.
"Мы собираем на нашем фестивале именно такой театр, где режиссер растворяется в актере, а форма не превалирует над содержанием, где мы видим подлинную "жизнь человеческого духа", как говорил Станиславский. Это и есть русский психологический театр – наш национальный бренд, который ценится во всем мире, который не хотелось бы потерять", – отметил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков,
На церемонии открытия 2 июня будет показан эскиз электродрамы по пьесе М. Себастьяна "Безымянная звезда". Премьера спектакля режиссера Александра Созонова состоится в Губернском театре в сентябре 2021 года. В главных ролях – Анна Снаткина и Никита Пресняков.
Конкурсная программа
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