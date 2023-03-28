Общественный деятель потребовал от Меладзе обозначить позицию по поводу СВО

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Певцу Валерию Меладзе стоит четко объяснить свою позицию по поводу специальной военной операции и ответить на вопрос, не направляет ли он деньги на поддержку ВСУ. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на общественного деятеля и журналиста Антона Коробкова-Землянского.

"Направляете ли вы денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины, Валерий Шотаевич? Или это навет и клевета? Ответьте уже, пожалуйста, публично и четко, тем самым обозначив свою позицию. Хватит уже виляний", – призвал журналист.

Коробков-Землянский добавил, что никто не собирается травить певца на территории России, наоборот, многие относятся к Меладзе с уважением и любят его творчество.

Он отметил, что вся ситуация должна заставить певца следить за тем, какие слова он говорит, находясь в определенном статусе.

Ранее концерты Меладзе, которые были запланированы в Новосибирске, Барнауле и Кемерове на апрель, отменили. Концертные площадки заявляли либо об отмене мероприятия, либо говорили о том, что никаких концертов не было запланировано изначально.

До этого певец прокомментировал инцидент на вечеринке в Дубае, где он ответил на националистический лозунг, произнесенный одним из зрителей. Меладзе заявил, что находится "вне политики" и выразил надежду на то, что между близкими народами России и Украины установится согласие.



Концерты Валерия Меладзе отменили в трех сибирских городах

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