15:30События
Москва онлайн покажет пресс-конференцию в честь выставки "Панк-Культура. Король и Шут"
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
1 марта зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят пресс-конференцию, посвященную открытию выставки "Панк-Культура. Король и Шут" в Центре современного искусства "Винзавод".
О выставке и феномене мирового и российского панка будут рассказывать:
- модератор, продюсер выставки Александр Кармаев;
- продюсер Ольга Филипук;
- продюсер выставки Агния Стерлигова;
- сокуратор Василий Успенский;
- сокуратор Борис Барабанов;
- сокуратор зала о "КиШ", музыкант Андрей Князев;
- сокуратор зала о "КиШ", продюсер Игорь "Панкер" Гудков.
Смотрите прямую трансляцию 1 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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