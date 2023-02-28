Москва онлайн покажет пресс-конференцию в честь выставки "Панк-Культура. Король и Шут"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

1 марта зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят пресс-конференцию, посвященную открытию выставки "Панк-Культура. Король и Шут" в Центре современного искусства "Винзавод".

О выставке и феномене мирового и российского панка будут рассказывать:



модератор, продюсер выставки Александр Кармаев;

продюсер Ольга Филипук;

продюсер выставки Агния Стерлигова;

сокуратор Василий Успенский;

сокуратор Борис Барабанов;

сокуратор зала о "КиШ", музыкант Андрей Князев;

сокуратор зала о "КиШ", продюсер Игорь "Панкер" Гудков.

Смотрите прямую трансляцию 1 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн . Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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