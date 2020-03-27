Скончался актер из "Крокодила Данди" Марк Блум

Фото: кадр из фильма "Милосердие", режиссер Патрик Хельк

Американский актер Марк Блум скончался от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Ему было 69 лет, сообщает "Газета.ру".

Нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons, в которой работал Блум, подтвердила смерть артиста и адресовала ему теплые слова.

"Спасибо тебе, Марк, за все, что ты принес в наш театр, а также в театры и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе", – выразили соболезнования в нью-йоркской театральной компании Playwrights Horizons, где работал Блум.

Марк Блум известен по ролям в фильмах "Крокодил Данди", "Свидание вслепую", а также сериалам "Клан Сопрано" и "Элементарно".