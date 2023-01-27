Москва онлайн покажет встречу с актером Сергеем Горошко на Bubble Comics Con

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

28 января в столице пройдет фестиваль комиксов Bubble Comics Con. Он традиционно объединит в себе поп-культуру, комиксы, кино, игры и косплей. В этом году программа мероприятия приурочена к 10-летию комикс-вселенной Bubble.

Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть творческую встречу с актером Сергеем Горошко. Он стал известным благодаря ролям в фильмах "Майор Гром: Чумной Доктор", "Заключение", "Календарь ма(й)я", "Этерна: Часть первая", "Эбигейл", "Екатерина. Самозванцы". В ходе встречи он расскажет о своем творческом пути и ответит на вопросы фанатов.

Смотрите прямую трансляцию 28 января в 16:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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