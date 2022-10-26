Москва онлайн: Федор Бондарчук и Яна Скопина расскажут о фильме "Скоро кончится лето"

Фото: Москва 24

27 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обсуждение фильма "Скоро кончится лето", которое пройдет в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт".

О кино будут рассказывать режиссер картины Яна Скопина и художественный руководитель Федор Бондарчук. В роли модератора беседы выступит кинокритик Денис Виленкин.

В фильме "Скоро кончится лето" рассказываются события лета 1990 года, которые происходили в многоквартирном и многонациональном доме и его дворе. Главный герой – юноша Баха, пытающийся найти себя и мечтающий стать сверхчеловеком, чтобы покорить весь мир и польскую красавицу, которая его не замечает.

Смотрите прямую трансляцию 27 октября в 22:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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