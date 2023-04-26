Москва онлайн покажет закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

27 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть красную ковровую дорожку на закрытии 45-го Московского международного кинофестиваля.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская и стилист Стася Кульбацкая пообщаются с известными деятелями культуры и обсудят их наряды.

В этом году на открытии фестиваля был показан фильм Бориса Хлебникова "Снегирь", снятый по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания".

В день закрытия гости увидят испано-французский фильм "42 секунды" режиссеров Алексы Морелло и Дани Де Ла Ордена.

Смотрите прямую трансляцию 27 апреля в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.