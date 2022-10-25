Москва онлайн: актер Евгений Чебатков прочитает "Морфий" Михаила Булгакова

Фото: vk.com/chbtkv_official

26 октября зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть, как актер и комик Евгений Чебатков читает рассказ Михаила Булгакова "Морфий" в Доме Пашкова.

Мероприятие пройдет в рамках цикла литературных встреч, организованных Российской государственной библиотекой. Чтения будут проходить в Румянцевском читальном зале в Доме Пашкова. Известные произведения русской классики прозвучат в исполнении Евгения Чебаткова. Дополнят программу тематические выставки из фондов отдела рукописей.

Смотрите прямую трансляцию 26 октября в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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