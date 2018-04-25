Почти 100 спектаклей покажут в столице на фестивале "Московская весна a cappella"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Около 100 музыкальных спектаклей покажут жителям и гостям столицы в рамках фестиваля "Московская весна a cappella".

Бесплатно посмотреть постановки можно будет с 27 апреля по 9 мая на фестивальных площадках по всему городу. Артисты выступят на улицах, площадях и в парках, сообщает оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".

Мюзиклы и спектакли представят продюсерский центр "Триумф", фонд "Территория", проект "Золотая маска" в городе", а также театры Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Самары.

Первой постановкой станет мюзикл "Рита, или пиратский треугольник" театра Геликон-опера в парке "Зарядье".

Гости фестиваля увидят спектакль Санкт-Петербургского музыкального театра "Карамболь" "Шербурские зонтики". Этот мюзикл получил премии "Золотая Маска", "Золотой Софит" и "Музыкальное сердце театра".

Кроме того, участники фестиваля покажут постановку "Мелодия любви", "Сказка пещерных времен", "Биндюжник и король", "Сон в летнюю ночь", а также программу "Grande Оперетта" с ариями танцевальными номерами из оперетт Дмитрия Шостаковича, Иоганна Штрауса и других композиторов.

Музыкальную программу, в которой перемешаны романсы и рок-н-ролл, лирические баллады и танцевальный хиты, покажет Московский театр мюзикла.

А во время представления "Алиса в стране чудес" будут использованы трехмерные технологии. Зрители окажутся внутри истории, вместе с актерами на сцене появятся фантастические персонажи.

Для юных горожан каждый день фестиваля на Тверской площади будет идти интерактивный мюзикл "Сбежавшие ноты". В финале постановки детей пригласят спеть вместе с артистами.

Фестиваль "Московская весна a cappella" пройдет в столице во второй раз. Мероприятие охватит 61 площадку. Помимо улиц и площадей будут задействованы крыши, балконы, лестницы, парки и скверы.

Всего в музыкальном конкурсе примут участие 184 коллектива, 1630 исполнителей из 16 стран мира и 40 регионов России. Конкурсанты будут выступать как в центре, так и в других округах города.