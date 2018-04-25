Почти 100 спектаклей покажут в столице на фестивале "Московская весна a cappella"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Около 100 музыкальных спектаклей покажут жителям и гостям столицы в рамках фестиваля "Московская весна a cappella".
Бесплатно посмотреть постановки можно будет с 27 апреля по 9 мая на фестивальных площадках по всему городу. Артисты выступят на улицах, площадях и в парках, сообщает оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".
Мюзиклы и спектакли представят продюсерский центр "Триумф", фонд "Территория", проект "Золотая маска" в городе", а также театры Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Самары.
Первой постановкой станет мюзикл "Рита, или пиратский треугольник" театра Геликон-опера в парке "Зарядье".
Гости фестиваля увидят спектакль Санкт-Петербургского музыкального театра "Карамболь" "Шербурские зонтики". Этот мюзикл получил премии "Золотая Маска", "Золотой Софит" и "Музыкальное сердце театра".
Кроме того, участники фестиваля покажут постановку "Мелодия любви", "Сказка пещерных времен", "Биндюжник и король", "Сон в летнюю ночь", а также программу "Grande Оперетта" с ариями танцевальными номерами из оперетт Дмитрия Шостаковича, Иоганна Штрауса и других композиторов.
Музыкальную программу, в которой перемешаны романсы и рок-н-ролл, лирические баллады и танцевальный хиты, покажет Московский театр мюзикла.
А во время представления "Алиса в стране чудес" будут использованы трехмерные технологии. Зрители окажутся внутри истории, вместе с актерами на сцене появятся фантастические персонажи.
Для юных горожан каждый день фестиваля на Тверской площади будет идти интерактивный мюзикл "Сбежавшие ноты". В финале постановки детей пригласят спеть вместе с артистами.
Фестиваль "Московская весна a cappella" пройдет в столице во второй раз. Мероприятие охватит 61 площадку. Помимо улиц и площадей будут задействованы крыши, балконы, лестницы, парки и скверы.
Всего в музыкальном конкурсе примут участие 184 коллектива, 1630 исполнителей из 16 стран мира и 40 регионов России. Конкурсанты будут выступать как в центре, так и в других округах города.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: