Директор театра Моссовета рассказала о госпитализации Сергея Юрского

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Народный артист РФ Сергей Юрский находится в больнице на профилактическом обследовании, сообщила директор театра имени Моссовета Валентина Панфилова.

Она опровергла информацию о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, передает РИА Новости.

По ее словам, Юрский чувствует себя нормально, а в больницу лег на несколько дней для профилактики. Уточняется, что артист попал в медучреждение в связи с реакцией на погоду. А 25 декабря он уже сможет выйти на сцену театра.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Сергея Юрского срочно госпитализировали из-за воспаления в организме, и якобы он находится в состоянии средней тяжести.