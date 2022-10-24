Скончался заслуженный артист РФ Анатолий Колбешин

Фото: yar-filarmoniya.ru

Заслуженный артист России, участник Ярославской государственной филармонии Анатолий Колбешин умер в возрасте 81 года. Информацией об этом поделились на странице Ярославской филармонии в соцсети "ВКонтакте".

"Прощание с Анатолием Ивановичем Колбешиным состоится в среду, 26 октября, в 14:00 в фойе первого этажа", – говорится в сообщении.

Артист родился в 1940 году в селе Радищево Ульяновской области. С детства Колбешин занимался вокалом, окончил школу с серебряной медалью. В 1973 году уехал из Ульяновска, обучался в консерватории, стал солистом Ярославской филармонии. В 1982 году стал заслуженным работником культуры РФ, а в 1996-м – заслуженным артистом России.

Колбешин исполнил более 200 романсов и песен, а также записал сольные диски со своим вокалом. Кроме того, артист давал концерты во многих странах мира, среди которых Испания, Дания, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Италия, США и другие.

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