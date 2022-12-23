11:10Культура
Актер Том Круз назвал свой самый опасный трюк в кино
Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN
Американский актер Том Круз заявил, что самый опасный трюк за весь свой профессиональный путь он проделал в ходе съемок фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1". Об этом информирует New York Post.
По словам Круза, в этой картине он будет совершать прыжок на мотоцикле с высоты.
"Это, безусловно, самая опасная вещь, которую мы когда-либо принимали. Мы собираемся снимать трюк в Норвегии, и это будет прыжок на мотоцикле со скалы", – поделился Круз.
По словам координатора трюков актера Уэйда Иствуда, артист целый год участвовал в базовых и продвинутых тренировках перед тем, как совершить опасный прием.
Ранее сообщалось, что Круз отправится в космос для съемок в фильме, режиссером которого станет Дуга Лимана, работавший над картинами "Форс-мажоры" и "Мистер и миссис Смит".
Предполагается, что актер исполнит роль человека, который должен будет спасти Землю от катастрофы.
Том Круз прыгнул со скалы на мотоцикле
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