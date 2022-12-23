Актер Том Круз назвал свой самый опасный трюк в кино

Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN

Американский актер Том Круз заявил, что самый опасный трюк за весь свой профессиональный путь он проделал в ходе съемок фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1". Об этом информирует New York Post.

По словам Круза, в этой картине он будет совершать прыжок на мотоцикле с высоты.

"Это, безусловно, самая опасная вещь, которую мы когда-либо принимали. Мы собираемся снимать трюк в Норвегии, и это будет прыжок на мотоцикле со скалы", – поделился Круз.

По словам координатора трюков актера Уэйда Иствуда, артист целый год участвовал в базовых и продвинутых тренировках перед тем, как совершить опасный прием.

Ранее сообщалось, что Круз отправится в космос для съемок в фильме, режиссером которого станет Дуга Лимана, работавший над картинами "Форс-мажоры" и "Мистер и миссис Смит".

Предполагается, что актер исполнит роль человека, который должен будет спасти Землю от катастрофы.



Том Круз прыгнул со скалы на мотоцикле

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