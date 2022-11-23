Москва онлайн покажет экскурсию по центру конструктивизма "Зотов"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

24 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по центру "Зотов" и первой выставке "1922. Конструктивизм. Начало".



Центр "Зотов" расположился в отреставрированном Хлебозаводе № 5 имени Зотова на Ходынской улице. Сегодня здание является памятником архитектуры и наделено статусом объекта культурного наследия регионального значения. Центр стал первой в России культурной площадкой, полностью посвященной наследию конструктивизма.



Первая выставка центра посвящена рождению конструктивизма. В экспозицию вошли более 300 работ из собраний 17 российских музеев и частных собраний. В экспозиции представлены произведения Василия Кандинского, Александра Веснина, Ольги Розановой, Натальи Гончаровой, Всеволода Мейерхольда, Льва Кулешова и других деятелей искусства XX века.

Смотрите прямую трансляцию 24 ноября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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