Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную будущему театральной отрасли в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

24 марта в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню театра, который отмечается 27 марта.

Перед журналистами выступит председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин. Он расскажет о восстановлении театров в новых регионах и будущем театральной отрасли в стране.

Смотрите прямую трансляцию 24 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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