Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

23 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выставку "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", которая проходит в Третьяковской галерее.

Игорь Грабарь оказал большое влияние на формирование импрессионизма в России. Он создавал яркие, эффектные полотна, основываясь на опыте европейского импрессионизма, постимпрессионизма и модерна.

Художник также являлся основоположником советской школы искусствознания, реформатором отечественного музейного дела и входит в число организаторов всероссийской охраны и реставрации памятников старины.

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