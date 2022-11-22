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Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения"
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
23 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выставку "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", которая проходит в Третьяковской галерее.
Игорь Грабарь оказал большое влияние на формирование импрессионизма в России. Он создавал яркие, эффектные полотна, основываясь на опыте европейского импрессионизма, постимпрессионизма и модерна.
Художник также являлся основоположником советской школы искусствознания, реформатором отечественного музейного дела и входит в число организаторов всероссийской охраны и реставрации памятников старины.
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