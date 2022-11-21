Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Дягилев. Генеральная репетиция"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

22 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Дягилев. Генеральная репетиция", которая проходит в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения выдающегося импресарио Сергея Дягилева. Его "Русские балеты" произвели настоящую революцию в театральной сфере.

В экспозиции представлены 13 сценических костюмов, более 200 графических произведений, фотографии, материалы отдела рукописей Третьяковской галереи и балетной библиотеки Михаила Ларионова.

Смотрите прямую трансляцию 22 ноября в 09:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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