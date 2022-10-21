Москва онлайн покажет, как жители столицы покупают билеты на балет "Щелкунчик"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

22 октября в Большом театре начнутся продажи билетов на балет "Щелкунчик". В этот же день корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщается с первыми покупателями, узнает об организации очереди и правилах приобретения билетов. Наши зрители смогут наблюдать за происходящим в режиме реального времени.

Купить билет в кассах театра можно будет на себя и другого члена семьи по документу, удостоверяющему личность. Продажа электронных билетов откроется 24 и 31 октября, а также 7 ноября.

Смотрите прямую трансляцию 22 октября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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