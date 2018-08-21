Дэнни Бойл отказался снимать новый фильм про Джеймса Бонда

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Дэнни Бойл ушел с поста режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде. Решение Бойла, по имеющимся данным, было связано с творческими разногласиями, передает "Газета.ру".

Как сообщается, о том, что Бойл решил не снимать фильм "Джеймс Бонд-25" объявили Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крейг. Пока не известно, кто займет пост режиссера новой "Бондианы".

В конце мая появилась информация, что съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде начнутся в декабре 2018 года. Сценарий к фильму напишет лауреат премии "Оскар" Джон Ходж.

Режиссер Дэнни Бойл прославился своей работой над фильмами "На игле" и "Миллионер из трущоб". Бойл отвечал за режиссуру церемонии открытия летней Олимпиады 2012 года в Лондоне.