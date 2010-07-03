IV фестиваль "Мультимир" пройдет в Москве с 30 мая по 2 июня

Встречать лето и начало каникул в 75-м павильоне ВДНХ стало доброй традицией у тысяч семей москвичей и гостей столицы. В четвертый раз здесь состоится фестиваль "Мультимир", объединяющий под одной крышей ведущие анимационные студии, зарубежные анимационные бренды, производителей детских товаров и услуг, а также развлекательные и образовательные центры.
С 30 мая по 2 июня на "Мультимире" дети смогут увидеть и сфотографироваться с любимыми героями: Машей и Медведем, Фиксиками, Мимимишками, Деревяшками, волшебницами из "Сказочного патруля", Белкой и Стрелкой, Дракошей Тошей, Смешариками и Малышариками, Лунтиком и Барбоскиными, легендарными персонажами "Союзмультфильма", Тремя Богатырями и другими. Каждый день на фестивале будет проходить мультпарад – красочное шествие мультгероев через весь павильон. Присоединиться к праздничной колонне могут все желающие.
Для тех, кто не готов бесцельно бродить от площадки к площадке, организаторы "Мультимира" предлагают свой традиционный квест: кто сумеет справиться со всеми загадками и заданиями – получит ценный приз.
Фото: предоставлено организаторами
Новые проекты и премьерные серии популярных мультфильмов покажут анимационные студии. Создатели "Маши и Медведя" представят новый мультфильм "Клео и друзья", студия Wizart покажет пилотные эпизоды сериала "Снежная королева", а студия "Вверх" 1 июня проведет премьеру трейлера нового музыкального анимационного фильма "Огонек-Огниво" и представит тизер с Сергеем Буруновым, Эдгардом Запашным, Александром Олешко и остальными актерами, озвучивавшими мультфильм. Состоится на "Мультимире" и премьера трейлера Angry birds 2.
Яркие площадки для гостей приготовят телеканалы "Мульт" и "Мультимузыка", "СТС Kids", TiJi и Gulli Girl. Cartoon Network превратит свой стенд в фабрику мультфильмов, где в формате квеста расскажет маленьким гостям, как создаются любимые сериалы. Компании "Первые шаги", Engino и Brio предложат поиграть в игрушки и конструкторы. А научное шоу "Наукомания" в этом году предложит гостям "поколдовать" с цветными реакциями, помимо своих "фирменных" экспериментов с жидким азотом и сухим льдом. И какое же современное мероприятие без блогеров! На стенде студии 4 Screens посетители "Мультимира" смогут принять участие в необычном проекте "БЛОГЕРбастер" – съемки совместного видео с популярными Youtube-блогерами в стиле блокбастеров.
На большой сцене "Мультимира" в течение четырех дней будут выступать звезды детского "Евровидения", шоу "Голос" и детской "Новой волны", а также артисты Академии популярной музыки Игоря Крутого.
Фото: предоставлено организаторами
Посетители фестиваля смогут сфотографироваться на фоне красочных декораций, попробовать вкусные и полезные продукты, принять участие в познавательных мастер-классах и быть в курсе последних тенденций.
Кроме того, в день открытия пройдет торжественная церемония вручения премии в сфере анимации и лицензирования. Члены профессионального жюри и зрители выберут лучшие анимационные проекты года. Народное голосование на сайте открыто до 29 мая.
Актуальная информация и покупка билетов доступны по ссылке.
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