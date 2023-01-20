14:07События
Москва 24 покажет пресс-показ выставки в честь тысячелетия Суздаля
Фото: пресс-служба Третьяковской галереи
23 января в Новой Третьяковке состоится пресс-показ выставки "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли". Выставка станет первым мероприятием в праздновании тысячелетия Суздаля. В масштабной экспозиции будут представлены 600 экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Перед прессой выступят:
- генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;
- директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева;
- сооснователь галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин.
Смотрите прямую трансляцию 23 января в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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