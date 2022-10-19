16:18Культура
Москва онлайн покажет генрепетицию оперы-драмы "Le Prince André. Князь Андрей Болконский"
Фото: Евгений Люлюкин
20 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть генеральную репетицию музыкальной драмы "Le Prince André. Князь Андрей Болконский" в театре "Градский Холл". Режиссер-постановщик – Алексей Рыбников.
В основе произведения лежит пересказ ключевых моментов романа Льва Толстова "Война и мир", а также документальные свидетельства об Александре I и Наполеоне.
Смотрите прямую трансляцию 20 октября в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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