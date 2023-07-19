Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:51

События

Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку в честь фильма "За Палыча!"

Фото: кадр из фильма "За Палыча!"; режиссер – Андрей Богатырев; производство – Викинг-СТ

20 июля в киноцентре "Октябрь" состоится закрытый показ комедийного фильма Андрея Богатырева "За Палыча!". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова побывают на красной ковровой дорожке и пообщаются с создателями картины.

В числе приглашенных деятелей культуры ожидаются Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Александр Самойленко, Константин Крюков, Глеб Пускепалис, Александра Власова и другие.

"За Палыча!" – это веселая история о мажоре Теме Голубе, которого перевоспитали десантники и красивая девушка.

В прокат фильм выйдет 27 июля.

Смотрите прямую трансляцию 20 июля в 19:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культураМосква онлайн
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика