Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку в честь фильма "За Палыча!"

Фото: кадр из фильма "За Палыча!"; режиссер – Андрей Богатырев; производство – Викинг-СТ

20 июля в киноцентре "Октябрь" состоится закрытый показ комедийного фильма Андрея Богатырева "За Палыча!". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова побывают на красной ковровой дорожке и пообщаются с создателями картины.

В числе приглашенных деятелей культуры ожидаются Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Александр Самойленко, Константин Крюков, Глеб Пускепалис, Александра Власова и другие.

"За Палыча!" – это веселая история о мажоре Теме Голубе, которого перевоспитали десантники и красивая девушка.

В прокат фильм выйдет 27 июля.

Смотрите прямую трансляцию 20 июля в 19:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.