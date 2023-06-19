Новый мультфильм "Элементарно" показал худший старт в истории Pixar

Фото: кадр из фильма "Элементарно"; режиссер – Питер Сон; производство – Pixar

Новый мультфильм Pixar "Элементарно" показал худший старт в США за всю историю студии. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, мультфильм показали в 17 странах, не считая США, общая сумма сборов составила 44,5 миллиона долларов. На домашнем прокате "Элементарно" собрал 25,9 миллиона долларов, что стало худшим дебютом Pixar.

Представители Disney в сообщении для прессы рассказали, что анимационный фильм был запущен на гораздо меньшем количестве рынков. Для студии имеют большое значение только три страны, в которых он был показан, – Китай (5,2 миллиона долларов), Корея (3,2 миллиона долларов) и Австралия (1,1 миллиона долларов), подчеркнули в издании.

Variety заявляет, что на создание мультфильма было потрачено 200 миллионов долларов. На продвижение картины выделили еще 100 миллионов долларов.

"Элементарно" рассказывает об обитателях города Стихий. Основная сюжетная линия построена на взаимоотношениях огненной девушки Эмбер Люмен и водного юноши Уэйда Риппла.

Режиссером проекта выступил Питер Сон. Он известен зрителям по таким лентам от Pixar, как "Суперсемейка", "Рататуй", "Лука" и другие. Продюсерами стали Денис Рим ("История игрушек – 4", "Тачки-2") и Пит Доктер ("Я краснею", "Базз Лайтер", "Лука").

В сентябре прошлого года в Pixar анонсировали вторую часть мультфильма "Головоломка". События ленты, как и в прошлый раз, будут разворачиваться в голове у девочки Райли, но на этот раз она уже будет подростком.

Позднее сообщалось, что американский мультсериал "Футурама" вернется на экраны после 10-летнего перерыва. Премьера восьмого сезона состоится 24 июля.

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