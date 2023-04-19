Москва онлайн покажет открытие 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

20 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть красную ковровую дорожку на открытии 45-го Московского международного кинофестиваля. Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с известными актерами, режиссерами и деятелями культуры.

На открытии фестиваля будет показан фильм Бориса Хлебникова "Снегирь", снятый по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания".

ММКФ – старейший кинофестиваль в России, впервые он прошел в 1935 году. Тогда председателем жюри был Сергей Эйзенштейн.

С 2000 года фестиваль проходит ежегодно. В настоящий момент президентом ММКФ является народный артист России и режиссер Никита Михалков.

Смотрите прямую трансляцию 20 апреля в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.