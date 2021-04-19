Москва онлайн: какой будет программа 43-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
20 апреля в Центральном доме кинематографистов пройдет пресс-конференция, посвященная открытию 43-го Московского международного кинофестиваля.
О фестивале и его участниках расскажут:
- художественный руководитель российских программ ММКФ Ирина Павлова;
- директор российских программ ММКФ Михаил Калинин;
- директор кинофестиваля Наталья Семина;
- актеры Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков, Анна Чиповская, Юлия Ауг, Наталья Павленкова;
- режиссеры Александр Молочников, Иван Твердовский.
Смотрите прямую трансляцию 20 апреля в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн
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