Москва онлайн: какой будет программа 43-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

20 апреля в Центральном доме кинематографистов пройдет пресс-конференция, посвященная открытию 43-го Московского международного кинофестиваля.

О фестивале и его участниках расскажут:



художественный руководитель российских программ ММКФ Ирина Павлова;

директор российских программ ММКФ Михаил Калинин;

директор кинофестиваля Наталья Семина;

актеры Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков, Анна Чиповская, Юлия Ауг, Наталья Павленкова;

режиссеры Александр Молочников, Иван Твердовский.