Москва онлайн покажет русско-азербайджанский танцевальный батл

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 марта на ВДНХ в рамках празднования "Навруза" состоится русско-азербайджанский танцевальный батл. Лучшие танцевальные коллективы двух стран продемонстрируют красоту национальных танцев.

"Навруз" – праздник прихода весны у иранских и тюркских народов. Отмечается он с веселыми играми и танцами, ярмарками, конкурсами и угощениями. В 2009 году "Навруз" был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. С тех пор 21 марта отмечается Международный день "Навруз".

Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 15:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.