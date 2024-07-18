Оркестр Семеновского полка исполнит военные марши в парке "Северное Тушино"

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

Военный оркестр 1-го отдельного Семеновского полка выступит для посетителей парка "Северное Тушино" 20 июля.

Коллектив исполнит программу "Музыкальный калейдоскоп", в которую вошли военные марши, мелодичные вальсы, а также популярные песни для детей и взрослых. Концерт состоится на главной сцене парка в 16:00 в рамках восьмого сезона "Военные оркестры в парках".

Военный оркестр 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка был сформирован в 2013 году и является постоянным участником парада Победы на Красной площади, знаковых мероприятий Московского гарнизона, а также ведет активную концертную деятельность.

Открытие восьмого сезона проекта "Военные оркестры в парках" прошло на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России 18 мая. Программа предваряет собой XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".