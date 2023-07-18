Москва онлайн пообщается с известными гостями на премьере в честь 130-летия Маяковского

Фото: mayakovsky.su

19 июля в Государственном Кремлевском дворце состоится премьера спектакля "Маяковский. Городской мюзикл", приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского. Ведущий канала Москва 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с гостями мероприятия.

Театр на Малой Ордынке под художественным руководством народного артиста РФ Евгения Герасимова представит самую ожидаемую премьеру 30-го юбилейного театрального сезона – музыкально-драматический спектакль, в основу которого легли стихотворения Владимира Маяковского, его воспоминания, письма, а также воспоминания Лили Брик и ее сестры Эльзы.

Смотрите прямую трансляцию 19 июля в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.