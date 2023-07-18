Сын актера Игоря Ясуловича прокомментировал госпитализацию отца

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Госпитализация народного артиста России Игоря Ясуловича была плановой, ситуация находится под контролем. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова его сына Алексея Ясуловича.

"Игорь Николаевич госпитализирован планово, ничего экстраординарного в этом нет. Все нормально, все подконтрольно", – поделился он.

Сын актера не стал раскрывать подробности госпитализации своего отца. Вместе с этим он призвал СМИ соблюдать закон о врачебной тайне.

О госпитализации худрука курса ГИТИСа стало известно во вторник, 18 июля. Комментируя свое состояние, актер заявил, что чувствует себя "ничего", и уточнил, что в больнице "все замечательно", есть много аппаратуры. То, ради чего артист приехал в медучреждение, было сделано, уточнил он.

При этом в телеграм-каналах распространилась информация, что деятеля искусства госпитализировали в Москве с подозрением на острое повреждение почек.

"Тайны кино": Игорь Ясулович