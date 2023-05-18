Москва онлайн покажет открытие сезона концертов "Военные оркестры в парках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

20 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть первый в этом сезоне концерт в рамках программы "Военные оркестры в парках". Мероприятие пройдет на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

В торжественной церемонии открытия участие примут:



музыкальный руководитель, член художественного совета фестиваля "Спасская башня", начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин;

директор ФГАУ "Музейно-храмовый комплекс ВС РФ" Минобороны России Владислав Педенко;

руководитель дирекции и член Общественного совета фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.

После официальной части выступит оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

Смотрите прямую трансляцию 20 мая в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.