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Культура

16:38

Конкурс Art Team открыл прием заявок

культура

Фото: Роскультцентр

Конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team открыл прием заявок. Принять в нем участие могут авторы творческих проектов из Москвы и Московской области в возрасте от 18 до 35 лет.

Ежегодный конкурс проводит Роскультцентр совместно с "Центром кинофестивалей и международных программ" и при поддержке Фонда президентских грантов.

Проекты принимаются на официальном сайте Art Team в шести номинациях:

  • "Образование в креативных индустриях": образовательные проекты по развитию молодежного творческого сообщества;
  • "Digital-проект в культуре": творческие проекты, функционирующие полностью в цифровой среде (приложение, игра-симулятор, онлайн-курс и другие цифровые продукты);
  • "Современное искусство": проекты по созданию и продвижению новых креативных продуктов;
  • "Место силы": инициативы по организации пространства или локации, которые могут стать центром притяжения для местного творческого сообщества;
  • "Дизайн": проекты в области промышленного, городского, ландшафтного, цифрового дизайна, fashion-индустрии;
  • "Культурный туризм и наследие": инициативы в сфере креативных индустрий, нацеленные на увеличение туристического потока.
Конкурсная заявка должна содержать описание проекта, дорожную карту, финансовую модель, а также дизайн-проект или презентацию. Дата окончания приема работ – 15 марта 2021 года.

Имена победителей назовут 1 апреля. Жюри разделится на три команды под управлением опытного наставника и выберет авторов 60 наиболее перспективных проектов.

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