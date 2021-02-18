Конкурс Art Team открыл прием заявок

Фото: Роскультцентр

Конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team открыл прием заявок. Принять в нем участие могут авторы творческих проектов из Москвы и Московской области в возрасте от 18 до 35 лет.

Ежегодный конкурс проводит Роскультцентр совместно с "Центром кинофестивалей и международных программ" и при поддержке Фонда президентских грантов.

Проекты принимаются на официальном сайте Art Team в шести номинациях:



"Образование в креативных индустриях": образовательные проекты по развитию молодежного творческого сообщества;

"Digital-проект в культуре": творческие проекты, функционирующие полностью в цифровой среде (приложение, игра-симулятор, онлайн-курс и другие цифровые продукты);

"Современное искусство": проекты по созданию и продвижению новых креативных продуктов;

"Место силы": инициативы по организации пространства или локации, которые могут стать центром притяжения для местного творческого сообщества;

"Дизайн": проекты в области промышленного, городского, ландшафтного, цифрового дизайна, fashion-индустрии;

"Культурный туризм и наследие": инициативы в сфере креативных индустрий, нацеленные на увеличение туристического потока.

Конкурсная заявка должна содержать описание проекта, дорожную карту, финансовую модель, а также дизайн-проект или презентацию. Дата окончания приема работ – 15 марта 2021 года.

Имена победителей назовут 1 апреля. Жюри разделится на три команды под управлением опытного наставника и выберет авторов 60 наиболее перспективных проектов.