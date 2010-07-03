Премьера уличного спектакля-исследования "Байконур" пройдет на фестивале "Вдохновение"

V Международный фестиваль искусств "Вдохновение" знакомит публику с новыми талантливыми театральными деятелями. 17 июля на площади Промышленности ВДНХ состоится премьера уличного спектакля "Байконур" от театра "ARTиШОК" (Алма-Ата, Казахстан) и инженерного театра AXE (Санкт-Петербург, Россия).
Это спектакль-исследование мифологии Байконура – места, которое не только приближает Землю к космосу, но и объединяет Казахстан и Россию. Специально для спектакля "ARTиШОК" и АХЕ создали особую инженерную конструкцию, которая позволит "слетать в космос".
Актеры перевоплощаются в ярких героев при помощи фантастических костюмов, художественного грима и причудливых конструкций – катапульты, надувных шаров, "ловушек" из лент и других приспособлений. В спектакле можно будет увидеть первого космонавта Юрия Гагарина и художника Сергея Калмыкова, а также мифических героев – Черного Пастуха и Жалмауыз Кемпир. Каждый персонаж представит только один номер, в котором герои преодолевают гравитацию, чтобы покорить космос.
"ARTиШОК" является первым независимым театром Казахстана, который самостоятельно инициирует и реализует разные творческие проекты. Лучшие казахстанские актеры, режиссеры, художники и музыканты создают театральные представления, прибегая к авторским и документальным материалам, к новой драме и современной мировой литературе.
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